Вооруженные шаттлы должны были достичь столицы всего через полтора часа

Американские шаттлы могли сбросить ядерные бомбы на Москву, хотя уничтожение города баллистической ракетой намного проще. Об этом говорится в отчете Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года, выдержки из которого приводит РИА "Новости".

Документ, который подписал академик Мстислав Келдыш, впервые опубликовал историк космонавтики Павел Шубин.

Советские ученые полагали, что шаттлы уничтожат крупные административные и военно-промышленные комплексы, а также мобильные цели, которые могут быть обнаружены в последний момент. Например, это могут быть ракетные комплексы на колесах, вроде "Тополя". Уничтожить их баллистическими ракетами было бы намного сложнее.

Ракета с шаттлом взлетала с базы Ванденберг в Калифорнии, и уже через 70-80 минут челнок на первом же витке проходил над территорией стран Варшавского договора. При этом полет через Южный полюс существенно упрощал задачу шаттлу по прорыву обороны.

Смоделировав возможные трассы полеты аппарата, ученые выяснили, что после нырка в атмосферу шаттл мог сбросить ядерную бомбу с высоты 67 километров в облаке ионизируемой плазмы. Это будет мешать обнаружить ее с Земли.

Через 3-4 минуты бомба должна была достигнуть цели. Что касается шаттла, то он выполнил бы боковой маневр и вернуться на орбиту, а затем на домашний аэродром в Калифорнии.

Похожие данные опубликовали и американские ученые, однако они признали, что шаттлы удобнее использовать для разведки, а наносить удар лучше баллистическими ракетами.

По мнению эксперта в области авиации и космонавтики Вадима Лукашевича, именно опасения военного назначения шаттла побудило советское руководство запустить программу "Буран".

На данный момент у американцев остался шаттл "Боинг" Х-37, который в Росиии некоторые эксперты воспринимают исключительно как военный аппарат.