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Первая пошла: С-350 отгрузили военным

"Витязь" более мобильный и удобный, чем С-400

Зенитно-ракетная система С-350, которую военные эксперты считают даже более продвинутой, чем С-400, наконец-то пошла в войска. Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз концерна ВКО "Алмаз-Антей". Накануне первые комплекты торжественно передали военным на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

С-350 "Витязь" – это самый "западный" российский ЗРК. Экспортную версию KM-SAM планировалось поставить Сеулу. Ракеты комплекса 9М100 не обладают такой дальностью, как 40Н6 для С-400, однако зачастую 120 км, которые прописаны в характеристиках С-350, вполне хватает. К тому же по боекомплекту и мобильности "Витязь" превосходит С-400.


Александр ИЛЬИН

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