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США намерены разместить в Европе на границе с Россией новые ракеты, запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Также американские РЛС ПВО уже развернуты в Прибалтике. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе сегодняшнего заседания коллегии Минобороны.
Глава военного ведомства отметил, что такое развертывание штатовских радиолокационных станций позволяет Североатлантическому альянсу контролировать воздушное пространство России на глубину до 450-ти километров.
Также он рассказал о подготовке к реализации НАТО антироссийских планов Вашингтона к 2022 году "четыре по тридцать".
"Предполагается в 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей", – цитирует "Звезда" Шойгу.
По его данным, на 1 декабря текущего года альянс достиг 100% боевой укомплектованности по сухопутным войскам, по воздушным – 76%, по морским – 93%.
Он напомнил, что военный бюджет Пентагона на 2020-й составил почти $750 млрд., что превышает российский в 16 раз.
Ранее в Москве предположили, что натовская военщина может нанести удар по нашей стране со стороны морских акваторий с боевых кораблей,
расположенных
в 400-600 км от берегов России.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем