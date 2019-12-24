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Москва раскрыла детали антироссийских планов США

Москва раскрыла детали антироссийских планов США
Сергей Шойгу. Фото: www.globallookpress.com
Пентагон силами НАТО атакует Россию по схеме "четыре по тридцать"

США намерены разместить в Европе на границе с Россией новые ракеты, запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Также американские РЛС ПВО уже развернуты в Прибалтике. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе сегодняшнего заседания коллегии Минобороны.

Глава военного ведомства отметил, что такое развертывание штатовских радиолокационных станций позволяет Североатлантическому альянсу контролировать воздушное пространство России на глубину до 450-ти километров.

Также он рассказал о подготовке к реализации НАТО антироссийских планов Вашингтона к 2022 году "четыре по тридцать".

"Предполагается в 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей", – цитирует "Звезда" Шойгу.

По его данным, на 1 декабря текущего года альянс достиг 100% боевой укомплектованности по сухопутным войскам, по воздушным – 76%, по морским – 93%.

Он напомнил, что военный бюджет Пентагона на 2020-й составил почти $750 млрд., что превышает российский в 16 раз.

Ранее в Москве предположили, что натовская военщина может нанести удар по нашей стране со стороны морских акваторий с боевых кораблей, расположенных в 400-600 км от берегов России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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