Истребитель стал по-настоящему многоцелевым и опасным

Говоря о российских истребителях, чаще всего упоминают Су-35С, Су-20СМ или даже советский Су-27. Считается, что "Фланкеры" – это наиболее удачные самолеты, сделанные по образцу американских F-15. Что касается МиГ-29, то его называют слишком "прожорливым". Также критикуют износ двигателей и вооружение, ведь изначально "Фулкрума" задумали для превосходства в небе, поэтому вооружили, в основном, ракетами "воздух-воздух".

Однако модернизированный МиГ-29СМТ, по версии журнала The National Interest, это совсем другое дело. Истребитель стал больше заточен под ракетно-бомбовые удары и получил внушительный набор ракет "воздух – земля". Обновленный "Фулкрум" стал многоцелевым и намного полезнее для армии.

Свои возможности самолет в очередной раз продемонстрировал на полигоне Ашулук в Астраханской области, когда летчики применили неуправляемые ракеты.

По сравнению с базовой моделью максимальная масса боевой нагрузки выросла до 5,5 тонн. А в арсенал истребителя вошли противокорабельные ракеты Х-31А и Х-35У с активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), ракеты "воздух-поверхность" Х-25МЛ, Х-29Л, а также корректируемые бомбы КАБ-500Л.

Кроме того, благодаря двум накладным топливным бакам, боевой радиус истребителя возрос в несколько раз. Но главное – истребитель оборудовали телесистемой управления высокоточным оружием. Она позволяет передавать изображения с телевизионных ГСН боеприпасов на дисплеи в кабине летчика.

Ранее американцы, которые попробовали летать на МиГ-29, ругались именно из-за отсутствия подобных дисплеев.

МиГ-35 еще более продвинутый "Фулкрум", но МиГ-29СМТ уступает ненамного. К сожалению, в ВКС и ПВО не так много модернизированных истребителей, как хотелось бы. Основной парк "Мигов" составляют машины предыдущих модификаций.