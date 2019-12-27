Гиперзвуковой блок засекретили от китайцев и россиян

На боевое дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Авангард". Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в докладе президенту. По его словам, это произошло в пятницу в 10 утра 27 декабря. Таким образом, военные исполнили обещание принять комплекс на вооружение до конца года. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда".

Открытых данным об этом комплексе нет, кроме сообщений военных и государственных СМИ о неуязвимости маневрирующего блока на скорости 20 Махов. Год назад состоялись зачетные испытания, запись которых представило Минобороны. На них запечатлена подготовка к старту и поднимающаяся в небо ракета, но не более.

По мнению некоторых экспертов, это УР-100, которую в перспективе заменит "Сармат". Что касается самого блока, то военные не показали широкой публике даже его макет, то есть то, что приняли на вооружение, простым смертным неизвестно. Существует лишь графика презентация комплекса и кадры запуска ракеты. В частности, видео опубликовал "Пятый канал".

По информации "Российской газеты" длина "Авангарда" 5,4 метра. Корпус сделан из жаростойких композитов, который защищает работу бортовых систем при нагреве до нескольких тысяч градусов. Мощность ядерного заряда блока оценивается в 0,8-2 мегатонны.

Ранее Минобороны сообщило о том, что продемонстрировали комплекс военным из США, которые работали в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях. Однако и это приоткрыло завесу тайны над комплексом. В зарубежных СМИ эта тема практические не освещалась, хотя интерес к российским разработкам на Западе есть. До этого в США выразили сомнение, что России удастся принять на вооружение ракету "Сармат" в 2021 году.