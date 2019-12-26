По версии Запада, никто ее в 2021 году на вооружение не примет

В США усомнились, что Россия в ближайшее время примет на вооружение ракету "Сармат". По мнению журнала The National Interest, о ракете слишком мало информации. Известно лишь, что она прошла бросковые испытания, и в ближайшее время "Сатану-2" готовят к первому запуску, разумеется, без боевой части. Об этом, в частности, накануне заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. К слову, конкретных сроков он так и не назвал.

Изначально, напоминает NI, "Сармат" хотели испытывать в 2015-м, потом перенесли запуск на 2016-й, а потом еще на год. Испытания в 2017 г. выявили серьезные технические недостатки с механизмом выброса ракеты. Интересно, что примерно в это же время в Госдепе утвердили новую должность старшего советника по борьбе с вредоносной деятельностью России (senior advisor for Russian malign activities and trends – сокращенно SARMAT). Должность, видимо, специально создавали под ракету.

В феврале этого года председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев слегка приоткрыл завесу тайны и рассказал в интервью ТАСС, что разработчикам удалось решить важные бросковые испытания подтвердили правильность всех основных технических решений. Больше он ничего сказать не мог, потому что просто не имел права.

Тем не менее, как считают западные эксперты, прогноз серийного выпуска "Сармат" на 2021 г. слишком оптимистичный. Достаточно вспомнить, сколько испытывалась "Булава" для "Борея". А "Сармат" еще более сложная ракета с неограниченной дальностью и возможностью оснащения гиперзвуковыми блоками.