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"Сухой" и "МиГ" объединили окончательно

Самолетами будут заниматься одни люди

Гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, как и предполагалось, возглавил компанию "Сухой" и теперь совмещает оба поста. О назначении пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Назначение подтвердили в "Ростехе". Сообщается, что топ-менеджер "займется консолидацией активов дивизиона боевой авиации ОАК". Прежний директор Игорь Озар покидает "Сухой". По данным СМИ, это связано со срывом сроков поставки Су-57 в войска, а также аварией истребителя в конце декабря.

Теперь компании "МиГ" и "Сухой" окончательно объединят в структуре ОАК для разработки и производства всей российской боевой авиации.

Как известно, во времена СССР ОКБ "Сухой" и "МиГ" конкурировали друг с другом, но после того как был свернут проект МиГ-1.44, "сушки" вышли на первый план.

Александр ИЛЬИН

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