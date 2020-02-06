Американцы сделали артиллерийский снаряд, который наводится, как управляемая ракета

Американская компания Raytheon испытала на полигоне "Юма" в штате Аризона корректируемый артиллерийский снаряд Excalibur S. калибра 155 мм. А затем выложила в сеть эффектное видео.

На нем видно, что боеприпас поразил движущуюся цель, словно это управляемая ракета. При этом сложная система наведения снаряда выдержала выстрел в орудии, что само по себе поразительно.

Excalibur S оснащен GPS-системой и полуактивным лазерным искателем. Поэтому, даже в условиях радиоэлектронной борьбы или плохих погодных условиях снаряд все равно найдет свою цель. Оперение в передней части позволяет снаряды планировать на расстояние более 40 км.

"Использование артиллерии для поражения движущихся целей существенно упростит жизнь военным", – цитирует Defense News вице-президента Raytheon по сухопутным системам Сэм Денек.

Американские военные использовали в бою уже порядка 1400 снарядов Excalibur, ни показали себя очень точными с коэффициентом кругового отклонения всего 2 метра. При этом поражались цели на расстоянии 62 километров. Но боеприпас с литерой S – это новый уровень.

Пока его конек не дальность, а возможность ударить из гаубиц и самоходок по технике на марше, а также машинам боевиков, которые известны своей мобильностью.

Для российской самоходки "Коалиция" также предусмотрены управляемые снаряды с собственными раскрывающимися рулями и с навигацией по ГЛОНАСС. Однако о стрельбе по движущимся целям еще ничего не сообщалось.

Минус подобных снарядов – их огромная цена. Так, Excalibur Block 1a-1 стоит более $230 тыс. Возможно, Excalibur S стоит еще дороже.