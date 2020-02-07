Северный флот отразит гиперзвуковой удар США
На российском Севере продолжают готовиться к отражению гиперзвукового удара НАТО. На Кольском полуострове разворачивают радиолокационные станции "Резонанс-Н", которые по данным военных, способны засечь гиперзвуковые цели.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, один радар уже ставят на позицию, а второй уже привезли на полуостров и развернут до конца года.
Кроме того, по одной "Резонанс-Н" уже развернуто в Архангельской области и на Новой Земле. Таким образом, очень скоро Северный флот получит 5 таких РЛС.
"Резонанс-Н" специально модернизировали для работы в холодных климатических условиях. Радар засекает и выдает координаты аэродинамических целей на дальности до 600 км, а баллистических – до 1200 километров. При этом РЛС обнаруживает цели на высоте до 100 км, то есть в ближнем космосе. Как уверяют разработчики, "Резонанс-Н" обнаруживает гиперзвуковые цели летящие на скорости до 20 Махов.
Ранее в США заявили о разработке своих гиперзвуковых ракет, которые планируется использовать как в ВМС, так и в сухопутных войсках. Также, по информации Defense News, Пентагон разместил заказ ни гиперзвуковой перехватчик. Противоракета должна быть эффективной против российских "Цирконов" и "Кинжалов".
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