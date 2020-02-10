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Российское супероружие ввергло в уныние Норвегию

Российское супероружие ввергло в уныние Норвегию
Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Осло заявили, что Москва находится в процессе развития более динамичной военной силы

Вооруженная мощь России может нести угрозу для Норвегии. К такому выводу пришел глава службы внешней разведки Королевства Мортен Хага Лунде. Свои опасения из-за испытания новых видов российского "супероружия" он представил в докладе "Фокус 2020". Также норвежцы испугались высокого развития технологий в Китае.

Лунде указал на то, как Россия укрепила военные базы на Кольском полуострове и северной части Баренцева моря, а также проводятся все больше учений вблизи норвежский границ, таких как "Океанский щит".

В Осло вызывают опасения испытания неподалеку от рубежей с Норвегией "супероружия". По мнению главы службы внешней разведки, РФ своими модернизированными системами вооружения обеспечивает "более динамичную военную мощь".

"Это оружие представляет для Норвегии угрозу, которая заключается в возможности оказаться за русскими линиями, и при росте [российского] потенциала будет трудно это предотвратить", – цитирует телеканал NRK Лунде.

Лунде считает, что новое оружие России "способствует демонтажу структуры международной безопасности", также оно не регламентируются никакими существующими договорами.

В материале перечисляются пугающие Осло виды нашего вооружения, все они были представлены в 2018 г. президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Называется межконтинентальная ракета "Сармат", а также "Кинжал" и "Авангард", "нацеленный непосредственно на Соединенные Штаты", говорится в статье.

Ну, а китайцев обвинили в создании "цифрового Шелкового пути" и в планах захватить контроль над сетями 5G.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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