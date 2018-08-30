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Российское оружие достанет американцев через океан

Фото: mskagency.ru
Пентагон в панике - расстояние больше не убережет страну

Если Вашингтон ввяжется в вооруженное противостояние с Москвой или Пекином, для него это будет сродни самоубийству. Вся территория страны насквозь простреливается российским и китайским оружием. Скрыться от него будет невозможно. К такому выводу пришел глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.

"Ситуация с безопасностью меняется. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", – приводит слова генерала издание Military Times.

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Выступая на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США, военачальник призвал "фундаментально переосмыслить" защиту страны и продумать методы обороны от равного по силе соперника.

В Пентагоне давно царит паника по поводу силы, дальности и точности новейшего российского оружия. Однако, по словам О'Шонесси, военные активно ищут способ противодействия оружейным разработкам Москвы. Министерство обороны США пытается оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой. Это приспособление позволит боевым самолетам перехватывать крылатые ракеты. Военные ищут и другие способы повышения обороноспособности.

Российские оружейные новинки активно обсуждаются на Западе с марта этого года, когда президент РФ в послании Федеральному Собранию рассказал о новых видах российского оружия, которые не имеют аналогов в мире. В США и НАТО честно признали, что противостоять им западные армии не в состоянии.

Сильнее всего американцев поразили авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник", система гиперзвукового оружия "Авангард" и лазерное оружие. Гиперзвуковое оружие в Пентагоне называют вооружением будущего и сетуют на то, что в этом аспекте гонки вооружений Вашингтон сильно проигрывает Москве и Пекину.

Кроме того, в США циркулируют слухи о том, что хваленые американские системы ПРО Patriot в реальности не способны перехватить даже устаревшие тактические баллистические ракеты. О том, чтобы отбить атаку новых российских ракет, американцы пока что и мечтать не могут.

Андрей ФИЛАТОВ
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