Российский "Буревестник" испугал американцев

Крылатую ракету с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета невозможно нейтрализовать

Новейшее российское вооружение не уступает ведущим мировым образцам, а в чем-то даже их превосходит. Помимо этого, у отечественного оружия есть еще одно важное преимущество – оно стоит гораздо дешевле зарубежных аналогов. В случае военного противостояния между Россией и Западом этот фактор может сыграть заметную роль.



Больше всего американцев пугают российские ракеты, отмечает австрийское издание Contra Magazin. "Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поразить цели в Северной Америке с больших расстояний, чем раньше", – заявила глава Северного командования Вооруженных сил США Лори Робинсон.

Одной из самых "опасных" для Запада разработок является крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник". Она способна доставлять ядерный боезаряд, обладает практически неограниченной дальностью (по некоторым сведениям, ракета сможет преодолевать расстояние в 20 тыс. км), непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата. Такая боеголовка неуязвима для всех существующих систем противоракетной и противовоздушной обороны. Это автоматически делает Россию лидером производства крылатых ракет, признают в Пентагоне.

"Буревестник" – не единственная разработка, представленная в последнее время российским Министерством обороны. У РФ есть (или появятся в скором времени) и другие ракеты: гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой "Авангард". Они опасны тем, что радиолокационным системам будет трудно обнаружить их запуск.

К этому стоит добавить лазерный комплекс "Пересвет" и океанскую многоцелевую систему "Посейдон". Таким образом, Россия демонстрирует способность создавать конкурентоспособную и более совершенную технику без "чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс", констатируется в статье.

При этом австрийские журналисты признают за Россией моральное право на грозные заявления по поводу расширения НАТО на Восток. Москва по понятным причинам не желает допускать присутствия военных альянса у собственных границ. Поэтому слова президента страны Владимира Путина о том, что любая страна, которая хочет включить Украину или Грузию в сферу влияния НАТО, должна "подумать о возможных последствиях этой безответственной политики", вполне оправданны.

Между тем американских журналистов "Буревестник" не впечатлил. Российскую ракетную разработку авторы издания We Are The Mighty назвали фейковым оружием.

"Эта ракета едва работает. И под "едва" мы подразумеваем, что ее "неограниченный диапазон" на самом деле составляет 22 мили (35,4 км), или, по-другому, на 878 мили (1413 км) меньше, чем расстояние, которые способен преодолеть астронавт США ради победы в любовном треугольнике", – говорится в публикации. Журналисты вспомнили о произошедшей в 2006 г. истории, когда астронавт Лиза Новак в 2006 г. проехала без остановок от Хьюстона до Орландо, чтобы брызнуть в лицо из газового баллончика своей сопернице, капитану ВВС США Колин Шипман.