Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российский "Буревестник" испугал американцев

Кадр youtube.com
Крылатую ракету с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета невозможно нейтрализовать

Новейшее российское вооружение не уступает ведущим мировым образцам, а в чем-то даже их превосходит. Помимо этого, у отечественного оружия есть еще одно важное преимущество – оно стоит гораздо дешевле зарубежных аналогов. В случае военного противостояния между Россией и Западом этот фактор может сыграть заметную роль.

Больше всего американцев пугают российские ракеты, отмечает австрийское издание Contra Magazin. "Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поразить цели в Северной Америке с больших расстояний, чем раньше", – заявила глава Северного командования Вооруженных сил США Лори Робинсон.

По теме

Одной из самых "опасных" для Запада разработок является крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник". Она способна доставлять ядерный боезаряд, обладает практически неограниченной дальностью (по некоторым сведениям, ракета сможет преодолевать расстояние в 20 тыс. км), непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата. Такая боеголовка неуязвима для всех существующих систем противоракетной и противовоздушной обороны. Это автоматически делает Россию лидером производства крылатых ракет, признают в Пентагоне.

"Буревестник" – не единственная разработка, представленная в последнее время российским Министерством обороны. У РФ есть (или появятся в скором времени) и другие ракеты: гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой "Авангард". Они опасны тем, что радиолокационным системам будет трудно обнаружить их запуск.

К этому стоит добавить лазерный комплекс "Пересвет" и океанскую многоцелевую систему "Посейдон". Таким образом, Россия демонстрирует способность создавать конкурентоспособную и более совершенную технику без "чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс", констатируется в статье.

При этом австрийские журналисты признают за Россией моральное право на грозные заявления по поводу расширения НАТО на Восток. Москва по понятным причинам не желает допускать присутствия военных альянса у собственных границ. Поэтому слова президента страны Владимира Путина о том, что любая страна, которая хочет включить Украину или Грузию в сферу влияния НАТО, должна "подумать о возможных последствиях этой безответственной политики", вполне оправданны.

Между тем американских журналистов "Буревестник" не впечатлил. Российскую ракетную разработку авторы издания We Are The Mighty назвали фейковым оружием.

"Эта ракета едва работает. И под "едва" мы подразумеваем, что ее "неограниченный диапазон" на самом деле составляет 22 мили (35,4 км), или, по-другому, на 878 мили (1413 км) меньше, чем расстояние, которые способен преодолеть астронавт США ради победы в любовном треугольнике", – говорится в публикации. Журналисты вспомнили о произошедшей в 2006 г. истории, когда астронавт Лиза Новак в 2006 г. проехала без остановок от Хьюстона до Орландо, чтобы брызнуть в лицо из газового баллончика своей сопернице, капитану ВВС США Колин Шипман.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп путается в показаниях против России

Американский президент бросается из одной крайности в другую

Политические лидеры разрушают экономику

G20 указала на причины глобального кризиса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей