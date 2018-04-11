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Новое российское оружие напугало Пентагон

Кадр youtube.com
До американской военщины наконец дошло мартовское выступление Путина перед Федеральным собранием

Новые виды стратегического вооружения России встревожили Вашингтон. Такое признание сделал директор Агентства противоракетной обороны (ПРО) Пентагона генерал Самуэль Гривз в ходе слушаний в сенате.

"Что касается заявлений господина (президента РФ Владимира) Путина, то они тревожат, они принуждают нас уделять повышенное внимание (боевым) возможностям, которые нам нужны, чтобы защищаться от того, о чем он сказал, – сверхзвуковых угроз", – цитирует в среду, 11 апреля, РИА "Новости" Гривза.

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Российский лидер во время своего выступления с посланием Федеральному собранию 1 марта, заявил, что в России создана система "Авангард", которая способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Также Путин рассказал и о новых образцах лазерного оружия, подводном ядерном беспилотнике и межконтинентальной баллистической ракете.

Глава государства объяснил разработку такого вооружения необходимостью противодействия системе ПРО США, развертывание которой у границ России угрожает нарушением стратегического баланса.

Тогда в Пентагоне сдержанно отреагировали на эту презентацию Путина, отметив, что не удивлены увиденным и готовы обеспечивать безопасность Штатов.

Позже был обнародован видеоролик о российском супероружии. В нем представлены характеристики и достоинства гиперзвуковой ракеты "Кинжал", межконтинентальной ракеты "Сармат", крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник", беспилотного подводного аппарата "Посейдон" и гиперзвукового стратегического комплекса "Авангард".


В марте на сайте Минобороны состоялось народное голосование, по итогам которого были выбраны имена для 3 видов вооружения: уже отмеченных "Буревестника" и "Посейдона", а также для боевого лазерного комплекса, ставшего "Пересветом".

Николай КАЦАПОВ
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