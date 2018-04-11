До американской военщины наконец дошло мартовское выступление Путина перед Федеральным собранием

Новые виды стратегического вооружения России встревожили Вашингтон. Такое признание сделал директор Агентства противоракетной обороны (ПРО) Пентагона генерал Самуэль Гривз в ходе слушаний в сенате.

"Что касается заявлений господина (президента РФ Владимира) Путина, то они тревожат, они принуждают нас уделять повышенное внимание (боевым) возможностям, которые нам нужны, чтобы защищаться от того, о чем он сказал, – сверхзвуковых угроз", – цитирует в среду, 11 апреля, РИА "Новости" Гривза.

Российский лидер во время своего выступления с посланием Федеральному собранию 1 марта, заявил, что в России создана система "Авангард", которая способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Также Путин рассказал и о новых образцах лазерного оружия, подводном ядерном беспилотнике и межконтинентальной баллистической ракете.

Глава государства объяснил разработку такого вооружения необходимостью противодействия системе ПРО США, развертывание которой у границ России угрожает нарушением стратегического баланса.

Тогда в Пентагоне сдержанно отреагировали на эту презентацию Путина, отметив, что не удивлены увиденным и готовы обеспечивать безопасность Штатов.

Позже был обнародован видеоролик о российском супероружии. В нем представлены характеристики и достоинства гиперзвуковой ракеты "Кинжал", межконтинентальной ракеты "Сармат", крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник", беспилотного подводного аппарата "Посейдон" и гиперзвукового стратегического комплекса "Авангард".

В марте на сайте Минобороны состоялось народное голосование, по итогам которого были выбраны имена для 3 видов вооружения: уже отмеченных "Буревестника" и "Посейдона", а также для боевого лазерного комплекса, ставшего "Пересветом".

