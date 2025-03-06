Страна по праву считается одной из самых русофобских

Польский политик Славомир Менцен, выдвинутый партией "Конфедерация" на предстоящие президентские выборы, сделал неожиданное заявление о российском лидере Владимире Путине.

Так, высокопоставленный представитель государства, которое по праву относится к одним из самых русофобских, внезапно выразил мнение, что для прекращения конфликта с Россией потребуется дипломатическое решение и пора начинать разговаривать с нашим президентом.

"Необходимо как-то договориться с Путиным", – сказал он.

Менцен также затронул недавний инцидент в Белом доме, связанный с напряженными переговорами Владимира Зеленского и нового главы Белого дома Дональда Трампа. Политик подверг критике украинского лидера, отметив, что его завышенные требования только усложняют мирный процесс. По его мнению, киевский верховод мешает дипломатическим усилиям, выдвигая условия, которые невозможно выполнить.

Заявление Менцена вызвало широкий резонанс, поскольку Польша традиционно придерживается жесткой антироссийской позиции. Однако кандидат в президенты считает, что поиск компромисса – единственный путь к урегулированию.

К слову, ранее Зеленский выступил с неожиданным заявлением после грандиозной свары в Вашингтоне. Украинец в своем репертуаре.