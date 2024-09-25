Варшава выдвинула Москве резкие обвинения

Во время недавнего заседания СБ ООН после выступления российского постпреда Василия Небензя представитель от Польши, глава МИД страны Радослав Сикорский накинулся с гневной тирадой на делегата от России. Он обвинил страну в тяжких преступлениях, которые она якобы совершает на Украине.

Диппломат напомнил, что Москва называет многих представителей украинской власти нацистами. Однако, по его словам, именно Россия ведет себя непозволительно, поскольку увезла детей из украинских регионов. По его словам, сейчас они подвергаются "идеологической обработке".

"Постоянные члены Совбеза должны были быть хранителями мира, а не вести войну с использованием чужих детей. Это позор для России, который никогда не будет прощен и забыт", – выпалил он.

Также Сикорский заявил, что стоит подвергнуть дискуссии право РФ быть преемницей Советского союза в СБ ООН. Он указал, что страна является постоянным членом, но при этом всегда выступает перед остальными государствами без аналогичного статуса. По его словам, это не является совпадением.

Гневную тираду представитель Польши выдал в ответ на слова Небензи, что диктатура Зеленского готова утопить себя в крови и столкнуть мир в "пучину Третьей мировой". Также он отмечал, что Россия продолжит СВО, пока не избавится от "раковой опухоли" киевского режима.

Ранее Сикорский предложил отдать Крым под мандат ООН. На это ему ответили в России, напомнив о землях, которые достались Польше от Германии.