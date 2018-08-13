Утечки в "Ростехе" могли дать американцам необходимые сведения

Армия США оказалась бессильна перед суперсовременным оружием, над созданием которого трудятся Россия и Китай. Поэтому американские военные открыли настоящую охоту на российские разработки. Наиболее важными они признали материалы по созданию гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", о котором рассказал в послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин.

"Кинжал" по-настоящему испугал и западные СМИ, так как скорость его ракет в десять раз превышает скорость звука, они способности маневрировать в полете, а также преодолевать любую систему ПВО.

После того, как такие комплексы встали на боевое дежурство, командир Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что российское и китайское "гиперзвуковое оружие – это очень серьёзно".

"У нас нет никаких шансов справиться с ним, в данном случае США сильно отстают от Китая и России", – признался он, пишет издание Fenghuang.

Автор статьи уверен, что слова генерала являются некоторой стратегической уловкой. По его мнению, американцы, безусловно, ведут разработку подобного оружия, но не говорят об этом во всеуслышание.

Автор статьи уверен, что слова генерала являются некоторой стратегической уловкой. По его мнению, американцы, безусловно, ведут разработку подобного оружия, но не говорят об этом во всеуслышание. А военные таким образом пытаются выбить бюджет на разработку своего ударного вооружения. И такая тактика, по мнению китайского журналиста, дает свои плоды – так, компания Lockheed Martin для исследования гиперзвуковых технологий получила контракт почти на 1 млрд долларов.

Однако, считает он, для Америки гораздо более предпочтительным является возможность "позаимствовать" российские разработки. Недаром, стоило российскому президенту рассказать о новом "смертельном оружии", которое встанет на вооружение армии, как отдельные материалы по его созданию оказались у западных ученых.

К такому выводу автора подтолкнуло то, что 23 июля по подозрению в передаче секретных российских разработок в сфере гиперзвуковых технологий арестован специалист в области ракетных технологий Виктор Кудрявцев, который принимал участие в проектах по разработке аэродинамики и гидродинамики "Кинжала". Есть основания полагать, что ученый передавал эти сведения американским шпионам. Также на прошлой неделе ФСБ провела проверку головного института Роскосмоса – ЦНИИмаш и Объединённой ракетно-космической корпорации. Пока не известно, какая именно информация была передана американцам и сколько человек приняли участие в ее утечке.