В США испугались "бесполезного" российского "Кинжала"

Американцам нечего противопоставить нашему комплексу

Данные разведки Штатов, которая давно и пристально следит за судьбой новейших ракет, оказались в распоряжении журналистов. По последней информации, к боевому применению ракеты будут готовы предположительно к 2020 году.

В июле прошли три испытания гиперзвуковых комплексов "Кинжал". Они завершились благополучно – ракеты "дотянулись" до цели, которая расположилась на расстоянии более 800 километров. Отметим, всего их было было уже 12.

Испытывали "Кинжал" на истребителе МиГ-31, сообщает телеканал CNBC. В ближайшем будущем комплекс протестируют на стратегических бомбардировщиках.

У американцев нет систем ПВО и ПРО, которые способны перехватить наши ракеты. Об этом неоднократно говорили в Пентагоне. Вместе с тем некоторые эксперты заявляли, что российский "Кинжал" бесполезен, сравнив его с новейшей израильской аэробаллистической ракетой Rampage, которая, по их мнению, слишком громоздкая и не может нести мощную боеголовку. Такое мнение приводится в одной из статей The National Interest.

Впервые о новейшем вооружении рассказал президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года.