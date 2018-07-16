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Индия снова заинтересовалась Су-57

Фото: wikipedia.org
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Нью-Дели оценит самолеты в ВКС РФ

После того как Индия сенсационно отказалась от совместной программы создания истребителя на базе Су-57 (FGFA), отечественные и зарубежные эксперты хором заговорили о повороте Индии на Запад и, скорее всего, под крыло Соединенных Штатов.

Причин тому было сразу несколько, и это не только сорвавший все сроки "пятьдесят седьмой" – FGFA длится без малого 11 лет. После серии ЧП с корабельными МиГами ВМС Индии в Нью-Дели заговорили о "некачественных" российских комплектующих. Резко уменьшились шансы поставок самолетов из РФ, в том числе для индийских авианосцев. Индия объявила конкурс на закупку 110 истребителей, и теперь за контракт бьются и американцы, и европейцы.

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На программу FGFA в России тоже очень рассчитывали, так как Индия традиционный покупатель российского оружия, достаточно вспомнить МиГ-29К. Поэтому выход Нью-Дели из FGFA был воспринят болезненно. В Ростехе, например, и вовсе сказали, что это спекуляции.

Вот и министр обороны Индии Нирмала Ситхараман накануне заявила, что страна может присоединиться к программе, но на более позднем этапе.

Судя по всему, Нью-Дели не хочется сжигать мосты, поэтому индийские военные будут следить за тем, как Су-57 эксплуатируются в российских ВКС. И если они хорошо себя зарекомендуют, то возобновят свое участие в проекте. Дело в том, что США не предлагают Индии свои F-35, поэтому варианта остается всего два – либо российский Су-57, либо китайский J-20, но и их сделано лишь 9 прототипов.

Александр ИЛЬИН
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