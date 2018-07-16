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Шведы показали ракету "копье Одина"

Фото: wikipedia.org
Оружие из РФ на "Фарнборо" опять не пустили

Шведская компания Saab на открывшемся в понедельник авиасалоне "Фарнборо-2018" в Великобритании продемонстрировала свою новую противокорабельную ракету RBS15 "Гунгнир". В скандинавской мифологии так называли копье верховного бога и хозяина Вальхаллы Одина. По преданиям, копье всегда било в цель.

Кроме удачного названия, у ракеты достаточно внушительные технические характеристики: дальность до 300 км, улучшенная система поиска цели. Как пишет Naval Today, ссылаясь на источник в Saab, ракета эффективна в любую погоду и действует абсолютно автономно.

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Фото: wikipedia.orgПредполагается, что ракету можно будет запускать как с самолета, так и сухопутных платформ и кораблей. Причем удар может быть комбинированным. В частности, ракетами вооружат шведские корветы класса Visby и многоцелевые истребители JAS Gripen E.

По сути RBS15 "Гунгнир" – это модернизированная ракета RBS-15, состоящая на вооружении армий Швеции, Германии, Польши, Финляндии и Хорватии.

У России тоже есть очень эффективные противокорабельные ракеты, например "Калибры" или П-800 "Оникс". Однако на "Фарнборо" привезти их не удалось бы и при желании, так как компаниям из России запретили выставлять продукцию военного назначения.

Александр ИЛЬИН
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