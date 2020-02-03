Ракету "Сармат" опробуют на почти забытой трассе
Серийные поставки новейших российских межконтинентальных ракет РС-28 "Сармат", которые на Западе уже называют "Сатана-2", запланированы на 2021 год. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко.
Осенью прошлого года об аналогичных планах писала газета "Ведомости". Источник издания также утверждал, что испытания ракеты – не бросковые, а летные – должны состояться уже в начале этого года.
На начальном этапе испытаний ракету с макетом боевой части дважды запустят с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. А затем, уже после отработки трассы "Плесецк – Кура", военные впервые с 1987 г. проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцируется 62-я ракетная дивизия РВСН.
Теоретически "Сармат" может уйти в серию во второй половине 2021 г., но лишь при условии, что все пуски пройдут успешно. Например, ракета для подводных лодок "Булава" испытывалась более десяти лет, пока, наконец, не была принята на вооружение.
Ранее журнал The National Interest поставил под сомнение, что "Сармат" удастся запустить в серию в 2021 году, так как это слишком сжатые сроки для новой ракеты.
Ракета "Сармат" с дальностью 18 тыс. км, а по некоторым данным, неограниченной, должна заменить советскую "Воеводу" разработки КБ "Южное", а также стать носителем гиперзвукового блока "Авангард". Оружие, по версии Москвы, должно стать ответом на размещение США систем ПРО в Европе.
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