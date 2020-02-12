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Для МиГ-41 разработали сверхдальнобойные ракеты

Для МиГ-41 разработали сверхдальнобойные ракеты
Фото: mil.ru
Гиперзвуковая гонка набирает обороты

Для перспективных российских перехватчиков МиГ-41, а также действующих МиГ-31 разработают ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП). Как пишут "Известия", ссылаясь на свои  источники, новое вооружение превратит истребители в "убийц гиперзвуковых ракет".

По данным газеты, у этих ракет класса "воздух – воздух" будет разделяющаяся боевая часть. Одним из кандидатов на роль головных блоков называется перспективная авиационная ракета средней дальности К-77М.

Судя по всему, дальность новой ракеты увеличится. Впрочем, никакой конкретики по этим проектам нет. Летом позапрошлого года гендиректор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что МиГ-41 – это не мифический проект, анонсировав скорую презентацию концепции перехватчика.  

Однако пока утвержденного проекта перехватчика в открытом доступе нет, в отличие от того же ПАК ДА. Аналогично сложно что-то говорить о новой ракете, которая будет перехватывать гиперзвуковые цели. Пока реален лишь перехватчик МиГ-31К с "Кинжалом" и модернизированные МиГ-31БМ.

Ранее американские ВВС отказались от так называемой "гиперзвуковой ножовки", закрыв проект Hypersonic Conventional Strike Weapon. Как писало издание Defense News, ссылаясь на представителя ВВС Энн Стефанек, решение связано не с техническими проблемами, а с бюджетными ограничениями.

Александр ИЛЬИН

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