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Американцы раскритиковали самолет-невидимку из РФ

Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Заокеанские скептики не поверили в новейший истребитель-перехватчик МиГ-41

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в скором времени представит публике первые результаты работы над истребителем-перехватчиком МиГ-41. Однако заокеанские эксперты не верят в то, что нашим инженерам под силу сделать его невидимым.

Разбор новейшего российского самолета появился на страницах американского издания The National Interest. По словам его авторов, истребитель-перехватчик МиГ-41 может получить силовые агрегаты "Изделие 30" и радиоэлектронные системы, создаваемые для многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

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Однако адаптация систем Су-57 к МиГ-41 может оказаться технически сложной. По мнению американских наблюдателей, истребитель-перехватчик будет совершать полеты главным образом над Россией, поэтому очень сомнительно, что он окажется малозаметным. Такая опция ему будет просто не нужна.

Кроме того, The National Interest утверждает, что МиГ-41 нельзя в полной мере назвать истребителем пятого поколения. Фактически это будет "старый" самолет МиГ-31, но только с новыми датчиками.

Между тем РФ жизненно необходим сменщик этого истребителя-перехватчика, поскольку он морально устарел. Новая модель по крайней мере будет чересчур быстрой (скорость около 3 Махов) и способной летать на больших высотах – в этом штатовские специалисты не сомневаются.

Тем временем гендиректор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил о том, что работа над МиГ-41 активно ведется и в скором времени будут представлены первые результаты. "Это не мифический проект, проект для "МиГа" давнишний, сейчас под эгидой ОАК мы ведем интенсивно эти работы и в скором времени уже общественности их представим", – приводит слова Тарасенко ТАСС.

Глава корпорации также отметил, что скоро специалисты перейдут к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в рамках создания перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата. Поставки истребителей МиГ-41 на баланс Вооруженных сил РФ ожидаются в середине 2020-х годов.

Отечественные специалисты заявляют о том, что самолет пятого поколения получит принципиально иные радары, которые ничего общего не будут иметь с системами "Заслон", установленными на МиГ-31, передают "Известия". Об этом ранее заявлял Юрий Белый, гендиректор НИИ приборостроения имени Тихомирова, которому может достаться заказ на изготовление и поставку радаров.

Андрей ФИЛАТОВ
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