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Гиперзвуковое оружие защитит Россию через год

Кадр youtube.com
Ракетный комплекс "Авангард" заступит на боевое дежурство в конце 2019 года

Нашей стране осталось ждать меньше года до ввода в эксплуатацию гиперзвуковых комплексов, которых так боятся на Западе. Первый полк, вооруженный новейшими ракетами, проходит последние испытания.

По словам источника в российском оборонно-промышленном комплексе, "первоначально в составе полка будет как минимум два комплекса, но впоследствии их количество возрастет до штатной численности – шести".

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Конец будущего года – это крайний срок ввода комплекса в эксплуатацию. В случае удачного завершения испытаний "Авангард" поступит в войска уже в ближайшие месяцы.

"Комплекс "Авангард" после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с этим боевым оснащением может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство – 2019 год", – цитирует неназванного источника ТАСС.

Первые комплексы появятся в Краснознаменной ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области. С принятием "Авангарда" на вооружение число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) не увеличится: новейшие комплексы поступят уже имеющимся ракетным соединениям.

Минувшим летом Министерство обороны РФ отчиталось о завершении разработки ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением – планирующим крылатым боевым блоком. Публике впервые продемонстрировали видеоролик, на котором был показан запуск ракеты. Тогда же оборонное ведомство объявило, что "Авангард" уже передан в серийное производство.

О разработке гиперзвуковых ракет "Авангард" впервые было заявлено 1 марта этого года в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Президент РФ Владимир Путин представил образцы новейшего российского вооружения. Помимо "Авангарда" были показаны системы "Кинжал" и "Сармат", а также беспилотный подводный аппарат и ракета с ядерной силовой установкой.

Боевой блок комплекса "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, в 20 раз превышающей скорость звука. По словам разработчиков, это делает "Авангард" неуязвимым для средств противоракетной обороны.

На военное командование западных стран представленные президентом образцы вооружений провели неизгладимое впечатление. В Пентагоне вынуждены были констатировать, что в распоряжении армии США в ближайшее время не появиться систем, способных отразить удар гиперзвукового оружия.

Андрей ФИЛАТОВ
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