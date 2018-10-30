Россия будет сбивать дроны из электронного ружья

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Российские конструкторы представили на международной
выставке в Москве компактное средство радиоэлектронной борьбы – ружье REX 1.
Оно способно поражать летающие цели на небольшом расстоянии.
Беспилотная авиатехника стремительно развивается, и даже небольшие квадрокоптеры в руках неприятеля могут представлять серьезную угрозу как войскам, так и мирному населению. Поэтому противодействие такой угрозе становится первостепенной задачей, отмечает "Российская газета".
Разработанный отечественными специалистами REX 1 может успешно подавлять каналы связи, управления и передачи данных беспилотников на расстоянии до 500 метров. При этом радиус нейтрализации сигналов спутниковой навигации для дронов предполагаемого противника достигает 2 километров. Потерявший ориентацию аппарат вынужденно опускается на землю, где становится легкой добычей военнослужащих.
Для вывода из строя бортовых оптико-электронных устройств у ружья имеется лазер. Им можно непрерывно действовать на протяжении 3 часов. После этого необходима подзарядка.
В настоящее время REX 1, по оценкам экспертов, считается одним из самых совершенных противодронных средств в своем классе. Помимо всех его многочисленных преимуществ, ружье достаточно компактно и просто в обращении. Длина данного средства радиоэлектронной борьбы составляет всего 70 см, а вес не превышает 4,5 килограммов. Оружие можно применять в температурном режиме -40 ... +50°С.
В России в последнее время ведутся активные работы над созданием средств подавления вражеских беспилотников. Одним из таких агрегатов является специальный модуль, который может сбивать сигнал спутниковых навигационных систем вроде GPS или ГЛОНАСС в радиусе 5 километров. Система устанавливается на беспилотник и предназначена для нейтрализации БПЛА противника.
Устройство разработано для силовых структур и спецподразделений. Подобный модуль мог бы пригодиться, например, на российской базе "Хмеймим" в Сирии, где боевики периодически запускают дроны с взрывными устройствами. Как и электронное ружье REX 1, этот модуль разработали в компании ZALA AERO, которая входит в состав концерна "Калашников".
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