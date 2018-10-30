Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия будет сбивать дроны из электронного ружья

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Новейшее средство поражения беспилотных летательных аппаратов не имеет аналогов

Российские конструкторы представили на международной выставке в Москве компактное средство радиоэлектронной борьбы – ружье REX 1. Оно способно поражать летающие цели на небольшом расстоянии.

Беспилотная авиатехника стремительно развивается, и даже небольшие квадрокоптеры в руках неприятеля могут представлять серьезную угрозу как войскам, так и мирному населению. Поэтому противодействие такой угрозе становится первостепенной задачей, отмечает "Российская газета".

По теме

Разработанный отечественными специалистами REX 1 может успешно подавлять каналы связи, управления и передачи данных беспилотников на расстоянии до 500 метров. При этом радиус нейтрализации сигналов спутниковой навигации для дронов предполагаемого противника достигает 2 километров. Потерявший ориентацию аппарат вынужденно опускается на землю, где становится легкой добычей военнослужащих.

Для вывода из строя бортовых оптико-электронных устройств у ружья имеется лазер. Им можно непрерывно действовать на протяжении 3 часов. После этого необходима подзарядка.

В настоящее время REX 1, по оценкам экспертов, считается одним из самых совершенных противодронных средств в своем классе. Помимо всех его многочисленных преимуществ, ружье достаточно компактно и просто в обращении. Длина данного средства радиоэлектронной борьбы составляет всего 70 см, а вес не превышает 4,5 килограммов. Оружие можно применять в температурном режиме -40 ... +50°С.

В России в последнее время ведутся активные работы над созданием средств подавления вражеских беспилотников. Одним из таких агрегатов является специальный модуль, который может сбивать сигнал спутниковых навигационных систем вроде GPS или ГЛОНАСС в радиусе 5 километров. Система устанавливается на беспилотник и предназначена для нейтрализации БПЛА противника.

Устройство разработано для силовых структур и спецподразделений. Подобный модуль мог бы пригодиться, например, на российской базе "Хмеймим" в Сирии, где боевики периодически запускают дроны с взрывными устройствами. Как и электронное ружье REX 1, этот модуль разработали в компании ZALA AERO, которая входит в состав концерна "Калашников".

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Латвия проигнорировала санкции за Крымский мост

Внесенная в черные списки США и ЕС российская компания занимается строительством в Риге

Путин и Трамп решили не ограничивать себя во время встречи

Стала известна цель переговоров двух лидеров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей