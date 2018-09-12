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"Калашников" создал беспилотник-амфибию

Кадр youtube.com
Уникальное "летающее крыло" будет проводить разведку с воздуха

Входящая в легендарный оружейный концерн компания Zala Aero представила новую разработку - беспилотное воздушное судно ZALA 421-10. Ее ключевой особенностью является возможность приводнения и взлета с водной поверхности.

По сведениям издания "Калашников Медиа", комплекс создан на базе предыдущей аналогичной разработки – дрона ZALA 421-08M, который отлично проявил себя в деле. Таким образом, "десятка" является улучшенной версией "восьмерки".

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Новая разработка обладает всеми достоинствами беспилотника, сконструированного по типу  летающего крыла. Воздушное судно имеет малый вес. Его можно запускать в любую погоду, при сильном ветре, и при этом старт осуществляется в считанные секунды.

К преимуществам нового воздушного судна авторы также относят неразборность и воднонепроницаемость конструкции, интеллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования, большую продолжительность полета (более 2 часов), улучшенные целевые нагрузки и простоту управления. Это "надежная и безотказная система", которая "требует минимального уровня подготовки персонала", говорится в публикации.

Дрон снабжен фотокамерой с разрешением в 24 мегапикселя. Столь серьезная аппаратуру с первоклассной оптикой позволяет проводить детальную аэрофотосъемку на большой скорости. Видеокамера обеспечивает видеоизображение в формате HD для решения широкого ряда задач.

Но все же главной изюминкой ZALA 421-10 является умение приземляться на водную поверхность. Это обеспечивает выгодные преимущества при применении беспилотника в болотистой местности и в районах, где водоемы занимают большую площадь.

Предполагается, что разработкой "Калашникова" заинтересуется не только Министерство обороны РФ и армии зарубежных стран – спрос ожидается и со стороны гражданских заказчиков. Характеристики воздушного судна, к примеру, позволяют ему заниматься удаленным мониторингом состояния трубопроводов в Сибири. Недаром новинка будет впервые показана широкой публике на выставке "Сургут. Нефть и Газ – 2018", которая состоится 26 сентября.

В августе на форуме "Армия-2018" Zala Aero показала еще одну новую разработку. Речь идет о беспилотном комплексе ZALA 421-16E5V2. Этот агрегат весом в 30 кг сможет без посадки летать на протяжении 14 часов и преодолевать расстояние в 1,2 тыс. километров.

Технология воздушного лазерного сканирования, которая имеется в арсенале беспилотника, позволяет получать информацию об изучаемой местности, обнаруживает замаскированные объекты и их характеристики, а также любые изменения в природной среде. Комплекс также сможет применять уникальную автоматизированную систему обработки данных для оптико-электронной и радиотехнической разведки, аэрофотосъемки, ретрансляции видео– и голосовой связи, сообщало издание "Взгляд".

Андрей ФИЛАТОВ
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