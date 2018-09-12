Россия отказалась от стелс-бомбардировщика

Москва сделала ставку на крылатые ракеты

Несмотря на периодические "вбросы" в СМИ, касающиеся строительства в России стелс-бомбардировщика ПАК-ДА, на Западе уверены, что ВКС РФ никогда не получит самолет вроде американского B-2 или В-21, который скоро частично заменит легендарный Spirit.

По мнению журнала The National Interest, Россия продолжит модернизировать свои советские самолеты и не рискнет строить новые, несмотря на то что Туполев занимается разработкой прототипа нового бомбардировщика. Причин этому две: во-первых, нехватка ресурсов и специалистов, и во-вторых, Россия сделала ставку на крылатые и гиперзвуковые ракеты, для применения которых считает Ту-22М и Ту-160М в последних модификациях оптимальными.

По словам директора Казанского авиационного завода, который сейчас занят модернизацией "Белых лебедей" Ту-160 на несколько лет вперед, одна из главных проблем для предприятия – нехватка квалифицированных кадров: механиков, инженеров, дизайнеров и рабочих. В прошлом году на заводе даже была разработана комплексная целевая программа до 2025 г. по обучению и удержанию персонала специально для участия в создании перспективного бомбардировщика и Ту-160М3. Стоимость программы составляет более 2,6 млрд руб., на сегодняшний день она утверждается правительством РФ.

Как полагает специалист Центра военного-морского анализа Майкл Кофман, программа достаточно осуществимая, однако есть трудности. Например, создание силовых установок для ПАК-ДА, которые должны отличаться от советских турбин Ту-160.



Кроме того, понадобится создавать дорогостоящее стелс-покрытие. По мнению эксперта, если Россия найдет на все это деньги и параллельно подготовит нужные кадры, в конце следующего десятилетия самолет может быть готов.

Но другой вопрос, нужен ли он России. Как считает The National Interest, новая крылатая стелс-ракета большой дальности и Ту-160М2 позволят Кремлю сэкономить колоссальные средства. А главное, эта связка действительно эффективна. Кофман полагает, что разумнее будет потратить деньги на крылатые ракеты и модернизацию Ту-95 и Ту-160, в том числе на строительство новых двигателей для последнего, чем на "вбухивание" денег в золотой бомбардировщик.

США тратят на B-2 колоссальные средства, самолет космически дорог в обслуживании. Но в Пентагоне справедливо полагают, что он будет убийственным в последней войне человечества. Другой вопрос, когда она произойдет.