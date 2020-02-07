Россия обошла США в создании необитаемой атомной подлодки
В России создадут перую в мире беспилотную атомную подводную лодку, поскольку в США совершенно не финансируют подобный проект. Пентагон ивестирует средства в небольшие дизель-электрические аппараты, а также необитаемые корабли. Но атомоходы американцы по-прежнему делают с экипажами, такой будет и новая "Колумбия".
Журнал Forbes пишет, что аппарат, который строят и уже испытывают русские, можно использовать как подводную термоядерную торпеду ("Посейдон"). Однако далеко не факт, что ее будут применять как Оружие Судного дня. Возможно, вся эта пиар-кампания придумывалась лишь для того, чтобы отвлечь внимание.
Уже сегодня экипажи российских атомных подводных лодок менее многочисленные, чем американские. Издание упомянуло, что у России есть автономный подводный реактор в Арктике (ATGU), который предназначен для продолжительных операций. Как известно, КБ "Малахит" уже предложило использовать его на подводных лодках. В результате двигательная установка станет автономной, а численность экипажа постепенно будет уменьшаться.
По данным военных экспертов, более 30% потребляемой мощности подлодок используется на нужды экипажа, чтобы он остался жив.
Необитаемая подлодка сможет находиться под водой более длительное время и никак себя не обнаруживать.
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