Последнее слово остается за "Царь-торпедой"

Китайское издание Sohu назвало беспилотный подводный аппарат "Посейдон" оружием возмездия. которым не обладает ни одна стран в мире. Журналисты считают, что такие стратегические аппараты Россия будет размещать в мировом океане, и даже если все ракетные установки Москвы будут уничтожены, Кремль все равно нанесет сокрушительный ядерный удар. Причем как по побережью Северной Америки, так и Северной Атлантики или целям в Тихом океане.

"Посейдону" будет не нужен контроль, и подобно советской системе "Мертвая Рука", он завершит свою миссию. Как уверяет Soho, именно это оружие положит конец Третьей мировой войне, правда, людей, судя по всему, погибнет немало.

"Его незаметность, внезапность и разрушающая сила просто не дадут людям убежать в защищённое место", – цитирует Sohu сайт engnews24h.com.

На Западе воодушевление китайцев не разделяют и полагают, что "Посейдон", скорее элемент психологической войны, так как как мобильные ракетные комплексы и подлодки с "Булавами" намного эффективнее. Зарубежные эксперты сомневаются, что "Посейдон", движущийся под водой на огромной скорости, будет незаметным.

Проект до сих по засекречен. Известно лишь, что носителями "Посейдона" являются подлодки специальных проектов, вроде АПЛ "Белгород".

