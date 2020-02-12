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США рассекретили районы действия российских подлодок

США рассекретили районы действия российских подлодок
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
Субмарины ВМФ РФ подходят к Восточному побережью

Пентагон опубликовал любопытную карту, на которой отмечена активность российского и китайского флотов – вероятных противников ВМС США. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на будущий год. Выдержки приводит РИА "Новости".

Американцы отметили высокую активность у восточного побережья США, а также рядом с подводными кабелями, соединяющими Европу и Северную Америку. Ранее в Пентагоне заявляли, что российские подлодки могут вывести из строя важные коммуникации НАТО, и подобные операции экипажи субмарин отрабатывают.

Кроме того, ВМФ РФ активно проявляет себя на севере Атлантического океана и в Карибском море. Также обозначается значительно присутствие российских моряков в Арктике, что, конечно, не является новостью.

Что касается Китая, то он активен в Чукотском, Южно-Китайском морях, а также в западной части Тихого океана. В Вашингтоне подчеркивают, что Пекин увеличил количество надводных кораблей с 262 до 335 кораблей. А Россия сделала акцент на подводных лодках, возобновив походы эпохи холодной войны.

Ранее в США отмечали, что моряки США уже не могут себя чувствовать в безопасности даже вблизи собственных морских баз.

Александр ИЛЬИН

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