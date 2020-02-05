Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российские подлодки обложили американский "Норфолк"

Российские подлодки обложили американский "Норфолк"
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
Пентагон пожаловался на утраченное чувство безопасности

Военно-морские силы США признались, что из-за российских субмарин экипажи американских подлодок не чувствуют себя защищенными практически сразу после выхода с базы "Норфолк". Таким образом, Восточное побережье Атлантики больше не является безопасным убежищем.

Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований.

"Наши экипажи больше не могут рассчитывать на безопасную гавань на восточном побережье или беспрепятственно пересечь Атлантический океан", – приводит слова Льюиса журнал The Drive.

По традиции вице-адмирал посетовал на рост активности российских субмарин, о котором ранее неоднократно заявляли его британские коллеги.

Стоит отметить, что подобная ситуация должны быть хорошо знакома американским морякам – так было до 1991 года. Что касается Люиса, то в 2018 г. он стал командиром возражденного 2-го флота ВМС США, корабли и подлодки которого долгое время выслеживали советские субмарины.

Самыми современными российскими подлодками на данный момент являются стратегические "Бореи" и многоцелевые "Ясени". С первыми пока обстоят дела лучше. Пока американцев больше беспокоят еще советские "Кондоры" проекта 945А.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
Ответить
Только преступник всегда живёт в страхе, что его поймают!
Честным порядочным людям боятся нечего!
Гость
Ответить
Гость
возражденного ?
Александр ИЛЬИН радил новые правила русского языка ?
мне интересно он сам набирает текст
Гость
Ответить
возражденного ?
Александр ИЛЬИН радил новые правила русского языка ?
Серый
Ответить
пусть пиндосы привыкают
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей