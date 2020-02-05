Пентагон пожаловался на утраченное чувство безопасности

Военно-морские силы США признались, что из-за российских субмарин экипажи американских подлодок не чувствуют себя защищенными практически сразу после выхода с базы "Норфолк". Таким образом, Восточное побережье Атлантики больше не является безопасным убежищем.

Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований.

"Наши экипажи больше не могут рассчитывать на безопасную гавань на восточном побережье или беспрепятственно пересечь Атлантический океан", – приводит слова Льюиса журнал The Drive.

По традиции вице-адмирал посетовал на рост активности российских субмарин, о котором ранее неоднократно заявляли его британские коллеги.

Стоит отметить, что подобная ситуация должны быть хорошо знакома американским морякам – так было до 1991 года. Что касается Люиса, то в 2018 г. он стал командиром возражденного 2-го флота ВМС США, корабли и подлодки которого долгое время выслеживали советские субмарины.

Самыми современными российскими подлодками на данный момент являются стратегические "Бореи" и многоцелевые "Ясени". С первыми пока обстоят дела лучше. Пока американцев больше беспокоят еще советские "Кондоры" проекта 945А.