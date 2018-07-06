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База ВМС США в Норфолке может уйти под воду

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Fludra
Изменившийся климат приведет к затоплению объекта

Главная военно-морская база Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Виргиния) попала в список военных объектов, которые подвергаются наибольшим рискам.

По данным исследовательской компании American Security Project, с 2000 года в Норфолке увеличилось количество наводнений, пишет The National Interest.

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Ученые дали прогноз, что число подтоплений в ближайшие годы будет расти, а паводковый уровень к 2100 году увеличится на 1,5 метра. Помимо этого, в регионе могут участиться ураганы.

Одна из таких бурь и может разрушить базу, а защитить инфраструктуру в условиях экономии бюджетных средств будет сложно, уверены в Инженерных войсках США.

База ВМС США в Норфолке – крупнейшая база в мире. Вместе с атомными авианосцами на ней базируются как минимум 75 кораблей.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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