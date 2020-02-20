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США заказали убийц российского "Посейдона"

США заказали убийц российского "Посейдона"
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Orca будет охотиться на "Царь-торпеду"

США завершили испытания беспилотной подводной лодки Orca, которую несколько военных экспертов уже назвали ответом на российский "Посейдон".

В отличие от "Царь-торпеды", американская субмарина не атомная. Но с дальностью плавания до 7,5 тыс. морских миль она представляет серьезную опасность для российских кораблей, хотя и не станет "оружием Судного дня". Субмарина будет играть роль подводного разведчика и распознавать лодки противника, а затем передавать координаты экипажам. Скорее, Orca будет охотиться за "Посейдоном".

По мнению журнала The National Interest, за необитаемыми подлодками будущее. Субмарины с экипажами, конечно, останутся, но роль подводных аппаратов без людей вырастет в разы. Это понимают, в том числе, в Китае.

В Пекине на параде, посвященном 70-летию КНР, были продемонстрированы две подводные лодки HSU-001. Как утверждают китайские военные, они могут действовать автономно. На субмаринах стояли мачты связи и апертура гидролокатора. Это говорит о том, что HSU-001 хотят использовать для слежки за другими подлодками.

Пентагон заключил контракт c Boeing на строительство пяти субмарин Orca. Позже к работе подключилась Lockheed Martin. Известно, что лодка сможет погружаться на глубину 500 м, хотя базовая лодка Echo Voyager может уйти на 3 километров.

В отличие от беспилотников, Orca будет по-настоящему беспилотной системой, то есть принимать решение станет искусственный интеллект. Лодку, предположительно, вооружат крылатыми ракетами. Orca без датчиков и вооружения стоит $43 млн, но ее конечная цена, разумеется, будет выше.

Александр ИЛЬИН

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