Вашингтон пригрозил Мехико санкциями

США введут против Мексики ограничительные меры, если страна купит у России военные вертолеты. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на представителя госдепа США Уго Родригеса.

О том, что Мехико рассматривает возможность приобрести у Москвы военную технику, ранее рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Родригес же, как передает издание SDP Noticias, отметил на слушаниях в конгрессе, что такая сделка может заставить Вашингтон отреагировать в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

США уже предупредили об этом Мексику.

Вашингтон не первый раз грозит другим странам наказанием за покупку российской военной техники. Так, США предупреждали Египет о последствиях за сделку по Су-35.