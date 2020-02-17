Пентагон скрывает работу над суперстелсом

Как пишет американский журнал The National Interest, один из любителей авиации в Неваде уже видел в небе новейший американский стелс-бомбардировщик В-21 – самый засекреченный самолет, который должен придти на смену В-2.

В интервью KLAS News местный житель Арну утверждает, что видел самолет, летящий со стороны знаменитой "Зоны 51". Это идет в разрез с версией военных, которые утверждают, что пока готов лишь прототип, и он еще не летает.

NI сомневается, что очевидец видел именно В-21, хотя и допускает, что самолет уже мог подниматься в небо. F-35 впервые взлетел в 2006 году, но поступил на вооружение только в 2016-м. Но на данный момент военные держат самолет в такой тайне, что трудно представить, что какой-то зевака вдруг увидел В-21. Пока есть только графические изображение самолета, который должен опередить в стелс-технологиях даже В-2. Очевидец вполне мог принять беспилотник RQ-180 за "двадцать первого".

По плану свой первый полет В-21 должен совершить в 2021 году. И строится первый летный экземпляр в Калифорнии на заводе Northrop в Палмдейле.

Заместитель начальника штаба военно-воздушных сил генерал Стивен Уилсон заявил в июле прошлого года, что был в цехе сборки машины, и остался доволен результатами. Генерал даже установил себе приложение на телефон, которое отсчитывает количество дней до первого полета бомбардировщика. Судя по всем, полет состоится в конце 2021 года. Но военные вполне могли пойти на хитрость и начать полеты раньше, и тогла версия Арну вполне имеет право на существование.