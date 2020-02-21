США сделали суперрадар от российских "Кинжалов"
Компания Raytheon завершила разработку первой радиолокационной антенной решетки для модернизированного комплекса "Пэтриот", с помощь которого американцы надеются засечь все существующие самолеты, включая малозаметные Су-57 и J-20. Кроме того, заявили разработчики, радар отследит и гиперзвуковые ракеты.
Как пишет Defense News, разработка заняла у Raytheon полгода. Компания применила свой многолетний опыт по переработке нитрида галлия в своем литейном цехе в Массачусетсе. Этот полупроводниковый материал, который применяется в новой РЛС, позволит зенитчикам обнаруживать угрозы на 360 градусов. Одна массивная антенная решетка установлена спереди радара, еще две поменьше с обратной стороны.
РЛС тестировали на полигоне "Белые пески" в Нью-Мексико. Разработку Raytheon выбрали из трех. На контракт стоимостью $384 млн претендовали также Lockheed Martin вместе с Elta Systems и Northrop Grumman.
В данный момент в США активно разрабатывают гиперзвуковое оружие и защиту от него с оглядкой на Россию, которая задала темп новой гонке вооружения. Наибольшую опасность, по мнению западных военных экспертов, сейчас представляют ракеты "Кинжал", которыми вооружены МиГ-31К, а скоро получат и Ту-22М3М.
Что касается "Цирконов", то о них пока известно крайне мало. Противокорабельные испытания проходят испытания. Аналогично до сих пор доказана эффективность гиперзвукового комплекса "Авангард".
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