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Пентагон паникует из-за новейшего российского оружия

Пентагон паникует из-за новейшего российского оружия
Фото: pixabay.com
Москва оказывает давление на Вашингтон

В Америке полагают, что Россия бросает им "конкретный вызов" с помощью новейшего вооружения, например, гиперзвуковых ракет "Авангард". Об этом рассказал замглавы Пентагона  по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер.

По его словам, из-за этого США необходимо модернизировать свою триаду, сохраняя потенциал ядерного сдерживания. Ведь российское оружие – угроза для Штатов, с его помощью Москва оказывает давление на Вашингтон.

"Это оказывающая давление угроза для нашей триады. И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему Минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений", – цитирует Шаффера РИА "Новости".

Замглавы Пентагона также добавил, что Россия и Китай разрабатывают подобное вооружение, хотя в их армиях есть арсенал межконтинентальных баллистических ракет, которых достаточно, чтобы сдерживать противника, пишет издание URA.RU. Из-за того, что Москва и Пекин "бросают вызов" американцам, считает Шаффер, США должны быть готовы к тому, чтобы отразить атаку их оружия. Для этого нужно обладать системами ответного удара. И наличие ядерного потенциала в отсутствие гиперзвуковых ракет облегчает задачу Америке.

"Ядерное сдерживание показало себя очень эффективным в удерживании нас от развязывания крупномасштабного конфликта", – заключил замглавы Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что так как между странами нет договоров о контроле над вооружениями, то Вашингтон будет создавать "самые мощные" ядерные силы в мире. 

Фоторепортаж
Россия готова к ядерной войне
Фото: stroi.mos.ru Фото: stroi.mos.ru Фото: GLOBAL LOOK press
Стратегический бомбардировщик Ту-95С в сопровождении двух МиГ-29. Фото: GLOBAL LOOK press Фото: wikipedia.org Вход в "Бункер-42". Фото: wikipedia.org Термоядерная бомба Mark-17. Фото: wikipedia.org
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Убив СССР, горбачёв убил высочайшую культуру справедливости! Теперь ценность запада нам понятна, которую полюбил горбачёв. Убей в себе честноть, справедливость, порядочность. Вот и хлебаем мы по полной ядерного шантажа и ядерного апокалипсиса всего мира. Не будите подчинятся США вот вам ядерная война, горбачёв этого желал для нашей страны, он её ненавидел.
Гость
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Иван
Вся информация в СМИ России ложь для ваших глаз и ушей. Давно уже нет свободы слова и действия.
<цензура> лизать дупу Байдену, рогуль смердячий, тут как раз у твоего господина в Америке фильм вышел, как вас развели на вашем вонючем майдане с подземной сотней и сколько бабла на вас, дуралеях, наварили, а вы теперь и без промышленности и без штанов, а мозгов и не было никогда.
Иван
Ответить
Вся информация в СМИ России ложь для ваших глаз и ушей. Давно уже нет свободы слова и действия.
Гость
Ответить
Самое противное в этом, это то что они отлично понимают и знают что России ядерная война не к чему, И вот шантажируют, как бандит из подворотни. Крыса а не страна, хищная, жадная и коварная.
Гость
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У нас уже есть самые мощные ядерные силы в мире. Мне кажется что США безумная страна, хочет чтобы её все подчинялись, довела вооружение до того уровня, что и Планета Земля уже может погибнуть и им всё мало. Что это за чудище США, всё самое гадкое и мерзкое в ней, все интриги мира в неё, за чем Господь дал страну Дьявол. Создана бандюками со всего мира, грабит весь мир, убивает и живёт кровью чужих.
Гость
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Фраза "Ядерное сдерживание показало себя очень эффективным в удерживании нас...." очень показательна.
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