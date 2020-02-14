Пентагон паникует из-за новейшего российского оружия
В Америке полагают, что Россия бросает им "конкретный вызов" с помощью новейшего вооружения, например, гиперзвуковых ракет "Авангард". Об этом рассказал замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер.
По его словам, из-за этого США необходимо модернизировать свою триаду, сохраняя потенциал ядерного сдерживания. Ведь российское оружие – угроза для Штатов, с его помощью Москва оказывает давление на Вашингтон.
"Это оказывающая давление угроза для нашей триады. И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему Минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений", – цитирует Шаффера РИА "Новости".
Замглавы Пентагона также добавил, что Россия и Китай разрабатывают подобное вооружение, хотя в их армиях есть арсенал межконтинентальных баллистических ракет, которых достаточно, чтобы сдерживать противника, пишет издание URA.RU. Из-за того, что Москва и Пекин "бросают вызов" американцам, считает Шаффер, США должны быть готовы к тому, чтобы отразить атаку их оружия. Для этого нужно обладать системами ответного удара. И наличие ядерного потенциала в отсутствие гиперзвуковых ракет облегчает задачу Америке.
"Ядерное сдерживание показало себя очень эффективным в удерживании нас от развязывания крупномасштабного конфликта", – заключил замглавы Пентагона.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что так как между странами нет договоров о контроле над вооружениями, то Вашингтон будет создавать "самые мощные" ядерные силы в мире.
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