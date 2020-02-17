Российскую ракету с ядерной установкой признали в США катастрофой
Попытку России сделать крылатую ракету "Буревестник" с ядерной силовой установкой назвали на Западе "воскрешением демонов холодной войны".
По мнению журнала The National Interest, Москва обладает потенциалом для создания Skyfall, как уже назвали эту ракету в США. Более того, тактически это оправдано: ракета может обойти американские средства ПРО.
Но она слишком дорогая, чрезвычайно технически сложная, а главное – очень опасная.
Как известно, в 60-е гг. прошлого века американцы едва не создавали похожую ракету. По задумке Пентагона, она должна была летать месяцами, постоянно угрожая Советскому Союзу ядерным ударом. В свое время это работу в Европе делали стратегические бомбардировщики.
Прямоточный реактивный двигатель должен был забирать воздух из атмосферы, который бы нагревался с помощью небольшого реактора "Плутон". Нагретый воздух расширялся и выходил наружу, разгоняя ракету до скорости в несколько Махов.
Ракету разрабатывали в Калифорнии, и, в отличие от "Буревестника", она была большая. Директором проекта значился Теодор Меркле. Предполагалась, что ракета будет двигаться на скорости 3 Махов на небольшой высоте и заражать радиацией все, что встретит на своем пути. Но главное, ее собирались оснастить 12 термоядерными боеголовками. Уничтожив один советский город, она должна была лететь в следующему и так до конца. Ядерная установка делала ее вечной, а сбить ракету было трудно из-за высокой скорости.
Но возникла проблема. Согласно расчетам, реактор просто не выдерживал нагрузки, которые исходили от самой ракеты. По мнению NI, именно это произошло в августе прошлого года на полигоне Ненокса, когда якобы взорвался "Буревестник" или его ректор.
В результате американцы сделали огромный 500-мегаваттный реактор, который прозвали "летающим ломом". Он должен был работать при температуре 2500 градусов по Фарингейту.
Реактор-гигант поработал всего несколько секунд. Следующий, более легкий Tory-IIC удалось запустить на пять минут. Но затем ученые столкнулись с проблемой: что делать, если ситуация выйдет из-под контроля, и ракета начнет летать и заражать американские города? Некоторые специалисты даже предложили привязать ракету к земле.
В итоге проект посчитали слишком опасным и свернули. "Буревестник", судя по всему, меньше и не летает на таких больших скоростях. Однако запуск Skyfall на Западе считают очень сомнительной идеей.
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