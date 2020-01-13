Опасный двигатель будут тестировать по новой

В Архангельской области закрыли для сводного плавания Двинский залив, рядом с которым, по информации Запада, взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". О прекращении судоходства говорится на сайте Администрации морских портов.

Взрыв произошел в августе прошлого года во время испытаний на военном полигоне в Неноксе. По официальной версии, тестировалась жидкостная реактивная двигательная установка, которая, к несчастью, загорелась. В результате погибли двое военных и пять сотрудников "Росатома". После ЧП на сайте "Росгидромета" сообщили о кратковременном уровне превышении в Северодвинске в 4-16 раз.

Позже эксперты заявили, кратковременный скачок уровня радиации опасности для жителей Архангельской области не представляет.

Закрытие Двинского залива может означать повторные испытания двигателя или просто, таким образом, военные и атомщики решили перестраховаться.