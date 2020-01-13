Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Военные закрыли залив после взрыва "Буревестника"

Военные закрыли залив после взрыва "Буревестника"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Опасный двигатель будут тестировать по новой

В Архангельской области закрыли для сводного плавания Двинский залив, рядом с которым, по информации Запада, взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". О прекращении судоходства говорится на сайте Администрации морских портов.

Взрыв произошел в августе прошлого года во время испытаний на военном полигоне в Неноксе. По официальной версии, тестировалась жидкостная реактивная двигательная установка, которая, к несчастью, загорелась. В результате погибли двое военных и пять сотрудников "Росатома". После ЧП на сайте "Росгидромета" сообщили о кратковременном уровне превышении в Северодвинске в 4-16 раз.

Позже эксперты заявили, кратковременный скачок уровня радиации опасности для жителей Архангельской области не представляет.

Закрытие Двинского залива может означать повторные испытания двигателя или просто, таким образом, военные и атомщики решили перестраховаться.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Лекарство от рака и рост экономики: что предсказала Ванга России

В 2020 году жизнь россиян улучшится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей