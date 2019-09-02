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Раскрыта тайна трагедии в Северодвинске

Раскрыта тайна трагедии в Северодвинске
Фото: www.globallookpress.com
Найдено объяснение взрыву на полигоне в Архангельской области

Названа причина ЧП в Северодвинске, в результате которого погибли пятеро сотрудников "Росатома". Взрыв под Северодвинском 8 августа спровоцировали испытания образцов техники, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Он отметил, что от жертв в процессе проверки принципиально новых разработок, к большому сожалению, никто не застрахован. Риски есть всегда, уточнил политик. Однако здоровье пострадавших и врачей находится вне опасности. Радиация им не угрожает, подчеркнул представитель правительства РФ.  

"Более подробно я не хотел бы это комментировать", – уклонился от развернутого ответа Борисов в интервью изданию "Ведомости". 

Напомним, ранее на Западе инцидент связывали с испытаниями крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", у которой взорвался двигатель. Однако в России, не дожидаясь нападок, опровергли эту версию. 

Ксения АНДРЕЕВА
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