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США продолжают использовать свою "ракету-открывашку" AGM-114R9X для устранения наиболее опасных, с точки зрения Вашингтона, боевиков. На этот раз жертвами американского правосудия стал финансовый директор запрещенного в РФ движения "Талибан" по прозвищу Мохабулла.
Как видно по снимкам, опубликованным в Twitter изданием Ariana News, машину террориста пакистанского происхождения ракета с острыми, как бритва лезвиями, вскрыла, как консервную банку. Шансов выжить у водителя и пассажира на переднем сиденье практически не было.
مسئول مالی طالبان در ولایت کندز کشته شد https://t.co/6U2sEeirxj#Afghanistan #Taliban #Kunduz pic.twitter.com/2QcWjOZp91— Ariana News (@ArianaNews_) 12 января 2020 г.
R9X создавалась специально для ликвидации людей в густонаселенных районах. У нее нет фугасной боевой части – ракета оснащается четырьмя – шестью мечевидными лезвиями, за что ее уже прозвали "ниндзя-ракетой".
Ранее США уже применяли R9X в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. Запускать ее может как F-16, так и беспилотник MQ-9 Reaper.
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