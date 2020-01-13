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Страшная смерть: США применили "ниндзя-ракету"

Страшная смерть: США применили "ниндзя-ракету"
Фото: commons.wikimedia.org/Senior Master Sgt. Paul Holcomb
Пентагон вершит самосуд "по-черному"

США продолжают использовать свою "ракету-открывашку" AGM-114R9X для устранения наиболее опасных, с точки зрения Вашингтона, боевиков. На этот раз жертвами американского правосудия стал финансовый директор запрещенного в РФ движения "Талибан" по прозвищу Мохабулла.

Как видно по снимкам, опубликованным в Twitter изданием Ariana News, машину террориста пакистанского происхождения ракета с острыми, как бритва лезвиями, вскрыла, как консервную банку. Шансов выжить у водителя и пассажира на переднем сиденье практически не было.


R9X создавалась специально для ликвидации людей в густонаселенных районах. У нее нет фугасной боевой части – ракета оснащается четырьмя – шестью мечевидными лезвиями, за что ее уже прозвали "ниндзя-ракетой".

Ранее США уже применяли R9X в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. Запускать ее может как F-16, так и беспилотник MQ-9 Reaper.

Александр ИЛЬИН

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