В интернете опубликовали снимки машины, уничтоженной неизвестной ракетой рядом с Алеппо. На фотографиях и видеозаписи, которую выложил в Twitter пользователь Qalaat Al Mudiq, видно, что ракета попала точно в крышу автомобиля. Взрыв сильно покорежил салон, однако следов возгорания нет. Сообщается, что никто из находившихся в легковушке, не выжил.

#Syria : aftermath of US drone strike which killed 3 in car near KafrJana (Azaz-Afrin road - N. #Aleppo ). Nat. Army spox denies those were Ahrar Sham members, as previously reported by some. https://t.co/rOwEdrWfmU pic.twitter.com/0iX0YisphU

По мнению СМИ и большинства интернет-пользователей, это была та самая загадочная AGM-114R9X, которая ранее аналогичным образом уничтожила минивэн с боевиками в Идлибе. Если сравнить снимки, повреждения действительно очень похожи.

The international Coalition carried out an air strike near Atmeh, northwestern Idlib, apparently with the R9X Hellfire missile, which does not have an explosive charge. The areas is controlled by Hayat Tahrir al-Sham. More on the missile: https://t.co/GSDlirp2D2 pic.twitter.com/h1HnVU3qVJ