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Летающая бритва: США применили в Сирии секретную ракету

Летающая бритва: США применили в Сирии секретную ракету
Фото: pixabay.com
"Адский огонь" вскрывает машины, как консервные банки

В интернете опубликовали снимки машины, уничтоженной неизвестной ракетой рядом с Алеппо. На фотографиях и видеозаписи, которую выложил в Twitter пользователь Qalaat Al Mudiq, видно, что ракета попала точно в крышу автомобиля. Взрыв сильно покорежил салон, однако следов возгорания нет. Сообщается, что никто из находившихся в легковушке, не выжил.


По мнению СМИ и большинства интернет-пользователей, это была та самая загадочная AGM-114R9X, которая ранее аналогичным образом уничтожила минивэн с боевиками в Идлибе. Если сравнить снимки, повреждения действительно очень похожи.


AGM-114R9X – это модификация ракеты "воздух-земля" AGM-114 Hellfire. От обычной она отличается тем, что не взрывается, а убивает с помощью кинетической энергии. Для этого боеприпас оснащен лезвиями, которые вскрывают машину, словно консервную банку. Бронированную машину ракета, возможно, бы не пробила.

Существуют две модификации AGM-114R9X. Одна оснащена 45-килограммовым металлическим блоком, вторая имеет 6 выдвижных лезвий, которые ракета выпускает непосредственно перед поражением целей.

Ракета засекречена, и судя по применению, предназначена специально для ликвидации. По данным The Wallstreet Journal, ее начали разрабатывать в 2011 году, перед конструкторами поставили цель – создать ракету, которая уничтожала бы цель без вреда для окружающих.

Александр ИЛЬИН

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