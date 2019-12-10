"Адский огонь" вскрывает машины, как консервные банки

В интернете опубликовали снимки машины, уничтоженной неизвестной ракетой рядом с Алеппо. На фотографиях и видеозаписи, которую выложил в Twitter пользователь Qalaat Al Mudiq, видно, что ракета попала точно в крышу автомобиля. Взрыв сильно покорежил салон, однако следов возгорания нет. Сообщается, что никто из находившихся в легковушке, не выжил.

#Syria: aftermath of US drone strike which killed 3 in car near KafrJana (Azaz-Afrin road - N. #Aleppo). Nat. Army spox denies those were Ahrar Sham members, as previously reported by some. https://t.co/rOwEdrWfmU pic.twitter.com/0iX0YisphU — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 7 декабря 2019 г.

По мнению СМИ и большинства интернет-пользователей, это была та самая загадочная AGM-114R9X, которая ранее аналогичным образом уничтожила минивэн с боевиками в Идлибе. Если сравнить снимки, повреждения действительно очень похожи.

The international Coalition carried out an air strike near Atmeh, northwestern Idlib, apparently with the R9X Hellfire missile, which does not have an explosive charge. The areas is controlled by Hayat Tahrir al-Sham. More on the missile: https://t.co/GSDlirp2D2 pic.twitter.com/h1HnVU3qVJ — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) 3 декабря 2019 г.

AGM-114R9X – это модификация ракеты "воздух-земля" AGM-114 Hellfire. От обычной она отличается тем, что не взрывается, а убивает с помощью кинетической энергии. Для этого боеприпас оснащен лезвиями, которые вскрывают машину, словно консервную банку. Бронированную машину ракета, возможно, бы не пробила.

Существуют две модификации AGM-114R9X. Одна оснащена 45-килограммовым металлическим блоком, вторая имеет 6 выдвижных лезвий, которые ракета выпускает непосредственно перед поражением целей.

Ракета засекречена, и судя по применению, предназначена специально для ликвидации. По данным The Wallstreet Journal, ее начали разрабатывать в 2011 году, перед конструкторами поставили цель – создать ракету, которая уничтожала бы цель без вреда для окружающих.