Система легко сбивает истребители

Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", который эксперты считают более продвинутым, чем С-400, поступил на в состав ВКС.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны, недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.

Сообщается, что уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. До этого этого расчеты зенитчиков опробовали С-350 на полигоне в Астраханской области. Тогда расчеты условно уничтожили в небе МиГ-29СМТ, которые имитировали самолеты противника.

Первый комплект С-350 "Алмаз-Антей" передал Минобороны в декабре прошлого года. "Витязь" называют самым "западным" российским ЗРК. Экспортную версию KM-SAM планировали продать Сеулу.

Дальность действия ЗРК до 120 км на высотах свыше 30 километров. Комплекс уступает дальнобойному С-400, однако боекомплект "Витязя" – 12 ракет, в то время как у "Триумфа" только четыре. Западные военные эксперты сомневаются в способности прицельного огня на расстоянии 400 км из-за кривизны земли, поэтому расстояние в 120 км выглядит более реальным.