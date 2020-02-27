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В США назвали российских убийц "Абрамсов"

В США назвали российских убийц "Абрамсов"
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
продолжениеСША назвали С-350 единственным оружием против "Томагавков"
Новейшие ракеты "Бронебойщик" способны уничтожать целые колонны бронетехники

На Западе высоко оценили неуправляемые авиаракеты С-80ФП "Бронебойщик", которые могут стать настоящей проблемой для бронетехники НАТО, включая "Абрамсов". Несмотря на то, что это ракета неуправляемая, при мастерстве пилотов она превращается в грозное оружие и при этом не стоит, как итальянский спорткар.

Как пишет The National Interest, Россия уже успешно протестировала эти ракеты в Сирии в боевых условиях на вертолетах. В частности летчики уничтожали колонны джипов боевиков.

Госиспытания завершились еще год назад. Новые ракеты получили Ми-8, Ка-50, Ка-52 и штурмовики Су-25, правда, до сих пор неизвестно, сколько "Бронебойщиков" отгрузили военным.

С-80ФП внешне мало отличаются от С-8, однако благодаря небольшому, но более мощному двигателю, конструкторам удалось увеличить массу боевой части в полтора раза. При этом максимальная дальность возросла с 4 км до 6 км, в частности, благодаря новому композитному топливу.

Но главный секрет – новая бронетанковая боеголовка. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, эта ракета предназначена для уничтожения колонн бронетехники. С-80ФП должна пробить любую танковую броню, будь то "Абрамс", "Челленджер" или "Меркава".

Интересно, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, непосредственно при ударе или за преградой, пробив ее. 

Александр ИЛЬИН

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