США назвали С-350 единственным оружием против "Томагавков"
Американский журнал Newsweek назвал недавно поступивший в части ВКС комплекс С-350 "Витязь" новым убийцей крылатых ракет. И если С-400 отвечает за баллистические ракеты и самолеты, именно новая система будет уничтожать объекты, летящие на небольших высотах, которые способны огибать рельеф. Например, по такой траектории летят американские "Томагавки".
"Убийцей крылатых ракет" С-350 назвал заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС полковник Юрий Муравкин в интервью газете "Красная звезда". Затем это название закрепилось за комплексом в пресс-релизах "Алмаз-Антея".
В среду, 26 февраля, телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором военные в учебном центре в Гатчине проверили радары С-350.
Значение этого комплекса для вооруженных сил РФ огромно. До этого многие западные военные эксперты считали, что для защиты именно от крылатых ракет у России нет хорошего зенитно-ракетного комплекса. "Панцирь-С1" для этих целей не совсем подходит, когда поступит на вооружение "Панцирь-СМ", не ясно. А "Тор" все равно лучше работает по самолетам.
Как отмечает Newsweek, "Витязь" начал поступать в войска после прекращения действия ДРСМД, когда США начали разрабатывать ранее запрещенные договором ракеты.
С момента выхода США из договора Пентагон уже провел два испытания – крылатой ракеты "Томагавк" и еще одной баллистической ракеты. Дальность обеих выходит за рамки ограничений, прописанных в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
По мнению Запада, похожая ракета у России есть давно – это 9М726 "Новатор", из-за которой США и вышли из ДРСМД.
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