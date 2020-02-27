Америка бросилась догонять "Цирконы" и "Кинжалы"

Для военщины Соединенных Штатов российские гиперзвуковые ракеты большой дальности стали реальным вызовом, поставившим Пентагон в "безвыходное положение". Об этом заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли.

"Огромным вызовом для нас сейчас является то, что наши противники развивают гиперзвуковые ракеты большой дальности, что ставит наши вооруженные силы в безвыходное положение и заставляет работать все дальше и дальше", – цитирует ТАСС американца, который выступал сегодня на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

Он считает, что Пентагон должен противостоять такому положению дел и развивать вооружение, не выходящее за рамки "неядерного мгновенного удара".

По словам представителя Военно-морских сил, в настоящий момент ведется работа с ВВС и изучаются варианты, но о них он не может "заявить открыто".

Накануне на том же заседании отчитывались два других деятеля из Пентагона – председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и, собственно, глава оборонного ведомства Марк Эспер. Явно в расчете на выбивание денег из бюджета страны, первый сообщил американцам, что США в ряде военных компонентов стали уступать армиям России и Китая. Второй призвал Вашингтон модернизировать отечественную "ядерную триаду".

Ранее сегодня стало известно, что впервые новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" была запущена с корабля -головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".Испытания проводились еще в январе этого года.

Зато американцы на прошлой неделе похвастались, что разработали первую радиолокационную антенную решетку для модернизированного комплекса "Пэтриот", которая должна помочь засечь любые самолеты, а также отследить гиперзвуковые ракеты, в том числе и российские "Кинжалы". Последние уже стоят на вооружении истребителей МиГ-31К, а скоро появятся на бомбардировщиках Ту-22М3М.

