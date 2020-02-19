"Утенка" ждет свежая модификация, но неизвестно, как это отразится на программе Су-57

ВКС РФ отгрузят сразу несколько десятков модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34. О внушительном контракте с Минобороны, который планируется заключить этим летом, в среду сообщил ТАСС.

Ранее поступила информация, что перенос сроков передачи военным Су-57 на 2020 год "урезал" этот самый заказ на Су-34, так как Новосибирскому авиазаводу (НАЗ) необходимо опять браться за истребитель, который разбился.

В результате якобы даже был поставлен вопрос об экономической целесообразности сохранения производства Су-34 в Новосибирске, но, судя по всему, проблему удалось уладить. Непонятно лишь, за счет чего. Когда первый серийный Су-57, а не прототип, поднимется в небо, до сих пор неясно.

Новые Су-34 сделают в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч". На бомбардировщики, в частности, установят подвесные контейнеры разведки, новую авионику и средства РЭБ.

Бомбардировщик в данный момент считается лучшим в своем классе в ВКС РФ. Машина активно используется в Сирии и зарекомендовала себя надежной и удобной. Планер "Фланкера" дает Су-34 отличную маневренность и самолет может быть использован даже как истребитель.