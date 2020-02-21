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Для МиГ-35 разработали уникальную систему посадки

Для МиГ-35 разработали уникальную систему посадки
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У пилотов появится больше шансов посадить машину вслепую

Российским летчикам на МиГ-35 и МиГ-29М/М2 в ближайшем будущем станет намного легче садиться в плохую погоду. Для самолетов разработали систему автоматического управления в сложных метеорологических условиях, которую уже опробовали.

В пресс-релизе ОАК сказано, что система включает в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс.

В корпорации "МиГ" надеются, что новая разработка инженеров максимально обезопасит одни из самых сложных элементов пилотажа – посадку.

К сожалению, самолеты нередко терпят аварии из-за плохой видимости. Так, 7 февраля 1992 г. в сложных метеорологических условиях из-за навигационных приборов и потери пространственной ориентировки потерпел катастрофу МиГ-29 генерал-майора авиации Суламбека Оксанова. Тогда летчик ценой своей жизни предотвратил падение самолета на поселок Хворостянка.

В Астраханской области 23 июня 2011 г. разбился МиГ-20КУБ, который предназначался для вооружения авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". По неподтвержденным данным, в аварии также сыграла свою роль плохая погода.

Фоторепортаж
Летчики пришли в восторг от МиГ-35
Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru
Александр ИЛЬИН

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