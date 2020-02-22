Вашингтон отработал внештатную ситуацию в Европе

Американцы отрепетировали ядерный удар по России. По сценарию проведенных США учений наша страна создает "внештатную ситуацию", атаковав Европу, на что получает ответную атаку.

По словам представителя Пентагона, если такое произойдет в реальности, в дело вмешается сначала министр обороны, а затем американский лидер, которые примут решение о реакции на войну с Россией в Европе. Об этом говорилось на брифинге – стенограмма опубликована на сайте минобороны. Учения представитель военного ведомства назвал "небольшими".

В отработке конфликта с применением ядерного оружия участвовали глава Пентагона Марк Эспер, а также члены конгресса.

Ранее китайские эксперты заявили, что у России нет шансов в случае войны с США – нашу страну уничтожат в первые три часа.