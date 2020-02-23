Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Для Су-57 изобрели новую ракету

Для Су-57 изобрели новую ракету
Фото: MOD Russia/ www.globallookpress.com
Однако пока секретный образец не испытывали в паре с истребителем пятого поколения

Для истребителя Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета. Об этом рассказали сразу два осведомленных источника в оборонно-промышленном комплексе. Однако официально информацию об этом никто не подтвердил.

По словам одного из осведомителей, разработчиками был создан образец внутрифюзеляжной ракеты класса "воздух–поверхность".

Другой осведомитель из оборонки отметил, что испытаний новинки с Су-57 пока не проводилось.  "Ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем", – цитирует его ТАСС. 

Оба источника подчеркнули, что боевые характеристики новинки держатся в секрете. 

Ранее "Утро" сообщало, что китайский истребитель J-20 опередил Су-57 по вооружению. По сравнению с первыми образцами этой модели, новые машины способны переносить больше вооружений, и теперь истребитель превосходит по этому показателю даже американский F-35.

Рина КРАСНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей