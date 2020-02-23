Однако пока секретный образец не испытывали в паре с истребителем пятого поколения

Для истребителя Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета. Об этом рассказали сразу два осведомленных источника в оборонно-промышленном комплексе. Однако официально информацию об этом никто не подтвердил.

По словам одного из осведомителей, разработчиками был создан образец внутрифюзеляжной ракеты класса "воздух–поверхность".

Другой осведомитель из оборонки отметил, что испытаний новинки с Су-57 пока не проводилось. "Ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем", – цитирует его ТАСС.

Оба источника подчеркнули, что боевые характеристики новинки держатся в секрете.

Ранее "Утро" сообщало, что китайский истребитель J-20 опередил Су-57 по вооружению. По сравнению с первыми образцами этой модели, новые машины способны переносить больше вооружений, и теперь истребитель превосходит по этому показателю даже американский F-35.