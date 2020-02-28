Новое вооружение тестируется на российских машинах

США готовят новую ракету класса "воздух-поверхность", которая должна заменить устаревшую AGM-114 Hellfire. Как сообщает Defense News, она будет называться JAGM и превзойдет предшественницу по всем характеристикам.

Учитывая, что Hellfire – это ракета с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением, можно предположить, что JAGM будет хирургически точной.

Ракету получат летчики вертолетов армейской авиации, истребителей, штурмовиков, а также ударные беспилотники. JAGM уже активно испытывают на сухопутных и надводных мишенях.

Как заявил руководитель программы полковник Дэвид Уорник, при испытаниях в море пока не удалось достичь желаемого эффекта. Ракета попала в корму корабля-мишени, в то время как военные ожидали, что она попадет в центр палубы.

В данный момент тестируются прототипы ракеты. После испытаний специалисты сразу вносят изменения в программное обеспечение. Но уже ясно, что ракета уничтожает любую бронетехнику, причем в любых погодных условиях, в пыли и воздействии на головку самонаведения средств РЭБ.

Недавно американцы обстреляли с вертолета AH-64E танк советского производства Т-72. Ракета успешно "прошила" броню, причем ущерб был нанесен больший, чем при попадании Hellfire.

Но все же, пока ракета дорабатывается. По словам Уорника, одна из четырех JAGM во время тестов не взорвалась, и еще две прошли мимо целей.